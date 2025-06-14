Объектив Laowa 8-15mm f/2.8 FF Zoom Fisheye оценен в $700

Компания Venus Optics пополнила ассортимент зум-объективов моделью Laowa 8-15mm F/2.8 FF Zoom Fisheye, которая может похвастаться полем зрения 180 градусов на фокусном расстоянии 8 мм. Новинка также характеризуется оптической конструкцией из 13 линз в 9 группах, исключительно ручной фокусировкой, минимальной дистанцией для фокусировки 16 сантиметров, максимальным увеличением 0.23x и массой 650 граммов и длиной 94.5 мм. Объектив предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, Nikon Z, Canon RF и L-Mount. Его цена составляет 700 долларов. Также была представлена специальная киноверсия, за которую уже просят 1400 долларов.

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