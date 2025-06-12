Компактную камеру Fujifilm X-E5 оценили в 1700 долларов

Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер APS-C формата моделью X-E5, которая получила 40,2-Мп сенсор X-Trans CMOS 5 HR с задней подсветкой (как в X-T5, X-T50 и X100VI). Новинка также характеризуется матричной системой стабилизации с эффективностью до 7 стопов экспозиции, процессором X-Processor 5, обновлённым гироскопом, записью видео до 6,2K при 30 к/с с дополнительным кропом, диском выбора режимов имитации плёнки на верхней панели, цифровым телеконвертером с 1,4- и 2,0-кратным зумом, электронным видоискателем с разрешением 2,36 Мп, массой 445 граммов, новым рычагом управления на передней панели, серийной съёмкой до 8 к/c или до 13 к/с с электронным затвором, 3-дюймовым наклонным ЖК-экраном с разрешением 1,04 Мп, одним слотом для карты памяти SD UHS-II и разъемом USB 3.2 Gen 1. Камера станет доступна для покупки в августе по цене в 1700 долларов.