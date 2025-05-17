Объектив Panasonic Lumix S 24-60mm F/2.8 оценили в $900

Компания Panasonic пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов моделью Lumix S 24-60mm F/2.8, которая предназначена для камер с креплением L-mount. Новинка характеризуется оптической схемой из 14 линз в 12 группах, в том числе три асферических элемента, один UED и два сверхнизкодисперсионных оптических элемента, массой 544 грамма, длиной 99.9 мм, двухфазным линейным приводом автофокусировки, оптическим датчиком угла поворота, кнопкой фокусировки на корпусе, настраиваемым кольцом управления, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 77 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 19 см на фокусном расстоянии до 30 мм, максимальным увеличением 0.3x на 30 мм, а также защитой от брызг и пыли. Объектив станет доступен для покупки в конце июня по цене в 900 долларов.