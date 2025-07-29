Elgato представила недорогую веб-камеру Facecam 4K

Сегодня компания Elgato официально представила новую веб-камеру под названием Facecam 4K, которая предлагает запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду по более доступной цене в 200 долларов. Это на 100 долларов дешевле, чем топовая модель Facecam Pro, при этом новинка получила уникальную для веб-камер функцию — поддержку сменных светофильтров. Facecam 4K совместима с любыми светофильтрами диаметром 49 мм, благодаря чему пользователи могут применять кинематографические эффекты — например, смягчение изображения или устранение бликов от очков с помощью поляризационных CPL-фильтров.

При заказе камеры через фирменный магазин Elgato можно получить бесплатный CPL-фильтр либо защитную крышку, которая крепится по принципу объективов DSLR-камер. Кроме того, камера поддерживает сторонние фильтры (макро, black mist, star), позволяющие кардинально изменить внешний вид съёмки. Также камера Facecam 4K оснащена сенсором Sony Starvis 2 CMOS, объективом Elgato Prime с фиксированным фокусом и диафрагмой f/4.0. Для сравнения, у Facecam Pro диафрагма f/2.0, что даёт ей преимущество при съёмке в условиях низкой освещённости. Ещё новая камера способна снимать видео в разрешении 4K 60fps, а также в 4K 30 FPS с поддержкой HDR. Подключение осуществляется через USB Type-C, также предусмотрено крепление с резьбой диаметром 1/4 дюйма. Крайне интересное решение для тех, кто активно ведёт стримы, либо хочет заниматься этим направлением.
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