Elgato представила недорогую веб-камеру Facecam 4K

При заказе камеры через фирменный магазин Elgato можно получить бесплатный CPL-фильтр либо защитную крышку, которая крепится по принципу объективов DSLR-камер. Кроме того, камера поддерживает сторонние фильтры (макро, black mist, star), позволяющие кардинально изменить внешний вид съёмки. Также камера Facecam 4K оснащена сенсором Sony Starvis 2 CMOS, объективом Elgato Prime с фиксированным фокусом и диафрагмой f/4.0. Для сравнения, у Facecam Pro диафрагма f/2.0, что даёт ей преимущество при съёмке в условиях низкой освещённости. Ещё новая камера способна снимать видео в разрешении 4K 60fps, а также в 4K 30 FPS с поддержкой HDR. Подключение осуществляется через USB Type-C, также предусмотрено крепление с резьбой диаметром 1/4 дюйма. Крайне интересное решение для тех, кто активно ведёт стримы, либо хочет заниматься этим направлением.