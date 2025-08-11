Объектив Brightin Star AF 35mm F/1.8 оценен в $250

Китайская компания Brightin Star пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Brightin Star AF 35mm F/1.8, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Sony E и Nikon Z. Новинка характеризуется оптической схемой из 11 линз в 6 группах, включая низкодисперсный элемент, две асферические линзы и два элемента с высокой преломляющей способностью, системой автофокусировки с STM-мотором, поддержкой автофокусировки с распознаванием глаз, многослойным покрытием Super IMC, минимальным эффектом «дыхания» фокуса, безкликовым кольцом диафрагмы, длиной 90 мм и 88 мм, массой 420 и 430 граммов соответственно, кольцом управления фокусом, переключателем режима AF/MF, программируемой кнопкой, резьбой для светофильтра 62 мм, защитой от пыли и брызг и портом USB-C. Цена объектива составляет 250 долларов.