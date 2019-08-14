Беспроводная зарядка быстрее изнашивает аккумулятор телефона

Несмотря на то, что вы можете определить емкость аккумулятора, одна часть данных, которую нелегко получить, - это количество циклов зарядки аккумулятора. И если вы воспользуетесь преимуществами беспроводной зарядки на своем телефоне, срок службы этого компонента может сократиться из-за перегрева. Чем выше температура, тем короче срок службы батареи. Для максимального срока службы температура окружающей среды, которой должен подвергаться смартфон, составляет от 15 до 40 градусов по Цельсию.

Исследователи сравнили зарядку традиционным проводным способом с беспроводной зарядной площадкой с катушками, которые были совмещены с таковыми в телефоне, и беспроводной зарядной площадкой, которая не была специально нацелена на телефон. При обычном проводном процессе зарядки температура не превышала 27 градусов по Цельсию. Настроенная беспроводная зарядка достигла пиковой температуры 30,5 градусов по Цельсию, но начала падать во время второй половины сеанса. Неправильно настроенная беспроводная зарядка привела к схожей пиковой температуре, но она удерживала пиковую температуру на 70 минут дольше.

Чтобы увеличить срок службы аккумулятора, все еще используя функцию беспроводной зарядки, не заряжайте его в жару. Вы не должны заряжать его во время выполнения сложных задач, которые напрягают процессор и генерируют тепло. Снимите чехол, чтобы убедиться, что устройство может остыть.