Бета-тестирование The Crew 2 начнется 31 мая

Ubisoft объявила, что закрытое бета-тестирование для The Crew 2 начнется 31 мая. На закрытом бета-тестировании игроки будут иметь доступ ко всему содержимому, доступному на первом уровне системы прогрессирования, включая четыре разных типа гонки. Мало того, будут доступны все карты для игроков, чтобы исследовать мир, они также будут иметь доступ к полной линейке автомобилей, доступных в The Crew 2. Более того, все игроки, у которых есть доступ к бета-тестированию, смогут пригласить до трех друзей.