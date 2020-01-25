Бета-тестирование игры Age of Empires III: Definitive Edition

2020-01-25, Автор - Ramil; Продукт - Age of Empires III: Definitive Edition; [14]
Стратегическая игра компании Ensemble Studios "Age of Empires III: Definitive Edition" скоро вступит в бета-версию. Третья часть игры не стала такой популярной, как вторая, но разработчики уверены что дополнение Definitive Edition изменит ситуацию к лучшему.

Чтобы зарегистрироваться для бета-тестирования вам необходимо подать заявку на официальном сайте игры. Первые кто сможет опробовать игру станут инсайдеры, а затем в открытом бета-тесте смогут принять участие любой желающий.
    Системные требования для комфортной игры включают в себя:
  • Windows 10 64 битная версия
  • Процессор Intel Core i3 или AMD FX
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • 2 ГБ видеопамяти
  • Intel HD Graphics 4400 или новее

Комментарии и отзывы Age of Empires III: Definitive Edition
Pentagram создал интерактивный динамик д...
Pentagram создал интерактивный динамик дPentagram Yoto Player - это интерактивный аудиоплеер для детей, который намеренно не имеет микрофона, кам...
LG подтвердила планы по обновлению до An...
LG подтвердила планы по обновлению до AnКомпания LG подтвердила, что как минимум девять смартфонов будут обновлены до Android 10 в ближайшие мес...
Patriot выпустила игровую гарнитуру...
Patriot выпустила игровую гарнитуруViper V380 был представлен на выставке CES. Это обновленная версия предыдущей гарнитуры V370. Новый V380 ...
Обзор новых Honor MagicBook AMD. Умные ч...
Обзор новых Honor MagicBook AMD. Умные чБренд Honor, являющийся частью компании Huawei, первоначально был нацелен на выпуск лишь бюджетных смартф...
Toshiba представила SSD с собственным ко...
Toshiba представила SSD с собственным коRC500 представлен в двух версиях, емкостью 250 Гб и 500 Гб. Накопитель использует новейший 96 слойный 3D ...
Детские умные часы с различными функциям...
Детские умные часы с различными функциямРоссийский рынок пополнился недорогими детскими часами от компании Canyon. Они получили название Polly и ...
Quick Share аналог AirDrop но только для...
Quick Share аналог AirDrop но только дляКомпания Samsung готовит к выходу сервис быстрой передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth с названием Quick S...
Компания Huawei анонсировала новое обнов...
Компания Huawei анонсировала новое обновКомпания Huawei анонсировала новое обновление прошивки для своих смарт часов. ...


Обзор новых Honor MagicBook AMD. Умные часы Honor MagicWatch 2Обзор новых Honor MagicBook AMD. Умные часы Honor MagicWatch 2
Обзор INSPECTOR AVENGER. Пусковое устройство для вашего автоОбзор INSPECTOR AVENGER. Пусковое устройство для вашего авто
Обзор iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE. Видеорегистратор с радар-детекторомОбзор iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE. Видеорегистратор с радар-детектором
Обзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 ВтОбзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 Вт
Обзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраномОбзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраном
Обзор StretchBot. Крутой платформер...
Обзор StretchBot. Крутой платформерВ последнее время все чаще и чаще мы приходим к мысли, что игры от независимых студий способны удивлять н...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1Сегодня мы поговорим о весьма необычно продукте, который явно не будет пользоваться невероятной популярно...
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноман...
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноманОбычно мы рассказываем про шутеры, гонки, какие-то проекты про выживание, но сегодня речь пойдет о более ...
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105...
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перест...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta Ele...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta EleДавненько мы не рассказывали вам о современных игровых гарнитурах. Причина тому одна — на рынке просто уж...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. Выживан...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. ВыживанИгры про выживание всегда будут пользоваться спросом, так как геймерам нравится этот сеттинг, им нравится...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. ...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. Сегодня мы поговорим о весьма неоднозначном корпусе, который выглядит очень эффектно и дорого, но на деле...
Обзор Johnny Trigger. В стиле Матрицы...
Обзор Johnny Trigger. В стиле МатрицыМы привыкли к тому, что любая казуальная игра на смартфон требует вложения реальных денег, так как разраб...
Предварительный обзор Acer ConceptD 700....
Предварительный обзор Acer ConceptD 700.Сегодня мы поговорим о достаточно интересном необычном компьютере, который создавали для ценителей дизайн...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусом...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусомЧастенько при написании обзора на очередную игру мне в голову приходят мысли о том, что проект безыдейный...
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPAC...
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACВы ведете активный образ жизни и вам необходимо, чтобы ваш ноутбук и множество других необходимых вещей б...
Предварительный обзор Louis Vuitton Hori...
Предварительный обзор Louis Vuitton HoriКрупные компании, которые никак не связаны с миром высоких технологий, довольно часто выпускают устройств...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor