Бета-тестирование игры Age of Empires III: Definitive Edition

Стратегическая игра компании Ensemble Studios "Age of Empires III: Definitive Edition" скоро вступит в бета-версию. Третья часть игры не стала такой популярной, как вторая, но разработчики уверены что дополнение Definitive Edition изменит ситуацию к лучшему.
Чтобы зарегистрироваться для бета-тестирования вам необходимо подать заявку на официальном сайте игры. Первые кто сможет опробовать игру станут инсайдеры, а затем в открытом бета-тесте смогут принять участие любой желающий.
- Системные требования для комфортной игры включают в себя:
- Windows 10 64 битная версия
- Процессор Intel Core i3 или AMD FX
- 8 ГБ оперативной памяти
- 2 ГБ видеопамяти
- Intel HD Graphics 4400 или новее