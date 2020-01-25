Бета-тестирование игры Age of Empires III: Definitive Edition

Стратегическая игра компании Ensemble Studios "Age of Empires III: Definitive Edition" скоро вступит в бета-версию. Третья часть игры не стала такой популярной, как вторая, но разработчики уверены что дополнение Definitive Edition изменит ситуацию к лучшему.

Системные требования для комфортной игры включают в себя: Windows 10 64 битная версия

Процессор Intel Core i3 или AMD FX

8 ГБ оперативной памяти

2 ГБ видеопамяти

Intel HD Graphics 4400 или новее

Чтобы зарегистрироваться для бета-тестирования вам необходимо подать заявку на официальном сайте игры. Первые кто сможет опробовать игру станут инсайдеры, а затем в открытом бета-тесте смогут принять участие любой желающий.