Бета-версии iOS 15.6 и iPadOS 15.6 доступны для разработчиков

Apple предоставила разработчикам первые бета-версии предстоящих обновлений iOS 15.6 и iPadOS 15.6 для целей тестирования, при этом новое программное обеспечение появится через два дня после запуска iOS 15.5 и iPadOS 15.5. На данный момент неизвестно, что было представлено в iOS 15.6 и iPadOS 15.6, поскольку Apple уже реализовала все функции, которые были объявлены в обновлениях iOS и iPadOS 15.

Помимо бета-версий iOS 15.6 и iPadOS 15.6, Apple также выпустила macOS 12.5 Monterey для разработчиков. Apple также выпустила первые бета-версии watchOS 8.7 и tvOS 15.6. Обновления iOS 15.6 и iPadOS 15.6 могут стать одними из последних обновлений для ‌iOS 15‌ и ‌iPadOS 15‌, поскольку Apple сейчас работает над ‌iOS 16‌, которую покажут этим летом.
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