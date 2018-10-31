Бета-версия Fallout 76 сама удаляется с компьютеров

Еще в начале бета-теста Fallout 76 на Xbox One разработчики предупреждали о «невероятных багах». Теперь же Bethesda запустила тестирование на PC и PlayStation 4, обнаружились новые проблемы игры.

Геймеры столкнулись с проблемой перезагрузки беты Fallout 76. Но это не все. Проблем оказалось настолько много, что даже официальные форумы не выдержали нагрузки. Кульминацией «невероятных багов» стало самоуничтожение файлов Fallout 76. Пользователям приходилось заново скачивать всю игру по непонятным причинам. А это, почти 50 гигабайт! Из-за того, что бета длится только несколько часов в день, геймеры банально не успевали поиграть в Fallout 76. В итоге Bethesda расширили сеанс с 1 на 2 ноября на четыре часа.