Bethesda официально удалила Denuvo из Steam-версии Rage 2

Bethesda удалила защиту уже через два дня после выхода игры.

Согласно обновлению в Steam, удаление Denuvo произошло из-за того, что Bethesda «увидела несколько запросов». Около 40% текущих обзоров на странице Steam игры отрицательные, многие из них требуют от студии удаления защиты.

Bethesda также исправила некоторые проблемы со сбоями, а эффекты клавиатуры Razer Chroma теперь доступны по умолчанию. Компания говорит, что они продолжат просматривать форумы и обзоры Steam на предмет обнаруженных проблем, а любые другие проблемы следует направлять на их сайт поддержки клиентов.