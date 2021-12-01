Bethesda раскрывает более подробную информацию о новой ролевой игре Starfield На этой неделе Bethesda опубликовала более подробную информацию о Starfield - долгожданной ролевой игре в жанре экшн, которая в настоящее время разрабатывается Bethesda Game Studios и публикуется Bethesda Softworks которая выйдет в ноябре 2022 года. Область, которая простирается от Солнечной системы примерно на 50 световых лет, называется Оседлыми системами. На этой неделе Bethesda выпустила новую На этой неделе Bethesda опубликовала более подробную информацию о Starfield - долгожданной ролевой игре в жанре экшн, которая в настоящее время разрабатывается Bethesda Game Studios и публикуется Bethesda Softworks которая выйдет в ноябре 2022 года. Область, которая простирается от Солнечной системы примерно на 50 световых лет, называется Оседлыми системами. На этой неделе Bethesda выпустила новую короткометражку , в которой подробно рассказывается о том, что происходит при создании игры и чего можно ожидать от сюжетных линий, персонажей и настроек новой космической ролевой игры. Режиссер Тодд Ховард описал Starfield как «Скайрим в космосе». Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 16:03 . Продукт - Starfield Комментарии и отзывы Starfield

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