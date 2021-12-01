Bethesda раскрывает более подробную информацию о новой ролевой игре Starfield

На этой неделе Bethesda опубликовала более подробную информацию о Starfield - долгожданной ролевой игре в жанре экшн, которая в настоящее время разрабатывается Bethesda Game Studios и публикуется Bethesda Softworks которая выйдет в ноябре 2022 года. Область, которая простирается от Солнечной системы примерно на 50 световых лет, называется Оседлыми системами. На этой неделе Bethesda выпустила новую короткометражку, в которой подробно рассказывается о том, что происходит при создании игры и чего можно ожидать от сюжетных линий, персонажей и настроек новой космической ролевой игры. Режиссер Тодд Ховард описал Starfield как «Скайрим в космосе».

Комментарии и отзывы Starfield
Энергетические напитки Halo от Infinite Rockstar…
Энергетические напитки Halo от Infinite RockstarВчера Microsoft объявила, что Xbox и Rockstar Energy Drink объединились для создания нескольких банок Hal…
Assassin's Creed Infinity не будет бесплатной игрой…
Assassin's Creed Infinity не будет бесплатной игройНекоторое время назад появилась неофициальная информация о том, что Ubisoft планирует перевести свою глав…
Осенняя распродажа в Steam: лучшие предложения для ПК…
Осенняя распродажа в Steam: лучшие предложения для ПКОсенняя распродажа Steam, позволяет геймерам воспользоваться большими скидками на популярные игры, такие …
Запущен открытый бета-тест New World…
Запущен открытый бета-тест New WorldГрядущая MMO-игра New World от Amazon Game Studios запускается 28 сентября. Хотя запуск уже несколько раз…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube P…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube PPUBG Mobile объявила, что объединилась с Google и предлагает своим игрокам бесплатную трехмесячную пробну…
Sony официально представляет God of War на ПК…
Sony официально представляет God of War на ПКОдна из лучших игр Sony для PlayStation, God of War , скоро появится на ПК. Игра будет доступна 14 января…
В Destiny 2 появился голосовой чат для кроссплея…
В Destiny 2 появился голосовой чат для кроссплеяЧерез неделю после того, как Destiny 2 получила кроссплатформенную игру, теперь вы можете общаться в голо…
Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight Simu…
Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight SimuMicrosoft объявляет о выпуске обновленной версии игры Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Editio…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor