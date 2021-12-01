Bethesda раскрывает более подробную информацию о новой ролевой игре Starfield

На этой неделе Bethesda опубликовала более подробную информацию о Starfield - долгожданной ролевой игре в жанре экшн, которая в настоящее время разрабатывается Bethesda Game Studios и публикуется Bethesda Softworks которая выйдет в ноябре 2022 года. Область, которая простирается от Солнечной системы примерно на 50 световых лет, называется Оседлыми системами. На этой неделе Bethesda выпустила новую короткометражку
, в которой подробно рассказывается о том, что происходит при создании игры и чего можно ожидать от сюжетных линий, персонажей и настроек новой космической ролевой игры. Режиссер Тодд Ховард описал Starfield как «Скайрим в космосе».