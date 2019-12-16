Bethesda вытащила игру TES: Blades со дна

2019-12-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - TES: Blades; [137]
The Elder Scrolls: Blades получилась неплохой игрой для мобильных игр, но геймеры быстро забросили игру из-за нехватки контента.

Команда Bethesda решила исправить ситуацию и выпустила масштабное обновление с новым режимом и экономикой.

Разработчики наконец убрали таймеры для открытия сундуков, стало больше разрушаемых предметов с добычей внутри, в конце каждого уровня будет поджидать босс, который роняет легендарное оружие или экипировку после смерти. Также разработчики решили пойти на встречу игрокам и вернули кристаллы, которые потратили игроки на расширение своего сундука.

Разработчики также добавили PVP арену, которая открывается на пятом уровне. В награду за победу дают опыт, золото и сундуки. Вместе с ареной еще добавили в игру рейтинговую систему.

Ещё Bethesda также доработала баланс, уменьшив урон некоторых заклинаний, уравняв время восстановления навыков и изменив показатели врагов.


Комментарии и отзывы TES: Blades
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