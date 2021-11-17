Безвентиляторные мини-ПК Shuttle DL20N и DL20N6 с процессорами Intel Jasper Lake

На этой неделе Shuttle представила две новые безвентиляторные системы XPC slim DL20N6 и XPC slim DL20N. Модели DL20N и DL20N6 представляют собой безвентиляторные Barebone из семейства « XPC slim » в двух различных классах производительности. Версия XPC slim DL20N работает с двухъядерным процессором Intel Celeron N4505, а Shuttle DL20N6 оснащен процессором Intel Pentium Silver N6005 с четырьмя ядрами ЦП.

Возможности подключения к новым системам мини-ПК Shuttle включают три различных порта для монитора, COM-порты и USB 3.2 Gen 2 с 10 Гбит. Обе версии также могут запускаться удаленно и при необходимости оснащены модулем 4G. Shuttle поясняет, что в плоском стальном корпусе можно разместить до 16 ГБ ОЗУ, 2,5-дюймовый диск и, при необходимости, твердотельный накопитель NVMe в слоте M.2-2280. Серия Shuttle XPC slim Barebone DL20N6 является преемницей Shuttle DL10J. Эти безвентиляторные базовые компьютеры Slim PC с энергоэффективным 10-нм процессором Intel «Jasper Lake» подходят для построения особо тонких ПК-систем с дисками и операционной системой, а также для конфигураций клиент/сервер для чисто сетевых приложений. Дополнительный аксессуар Shuttle WWN03 позволяет установить модуль LTE для мобильного доступа в Интернет. Интегрированная графика основана на мощном процессоре Intel 11-го поколения. Intel UHD Graphics, поддерживающая аппаратное ускорение для видео 4K. В сочетании с твердотельным накопителем или накопителем M.2 эти Slim-ПК работают практически бесшумно.
Комментарии и отзывы Shuttle DL20N6
CORSAIR и ORIGIN PC запускают обновленные системы на базе но…
CORSAIR и ORIGIN PC запускают обновленные системы на базе ноCORSAIR, мировой лидер в области компонентов для энтузиастов для геймеров, создателей и сборщиков ПК, и O…
Axiomtek KIWI310 мини-ПК на базе Intel Raspberry Pi clone…
Axiomtek KIWI310 мини-ПК на базе Intel Raspberry Pi cloneМини-ПК Axiomtek KIWI310 можно легко принять за Raspberry Pi, его размеры те же 85 мм x 56 мм, предлагая …
Последняя версия Windows 11 Preview позволяет быстро обменив…
Последняя версия Windows 11 Preview позволяет быстро обменивMicrosoft выпустила новый справочник по сборке Windows 11 Insider Preview Build: 22499, содержащий ряд но…
Новые моноблоки от компании MSI…
Новые моноблоки от компании MSIMSI, мировой лидер в области высокопроизводительных и инновационных вычислительных решений, анонсировала …
Мини-ПК ECS Liva Mini Box QC710…
Мини-ПК ECS Liva Mini Box QC710ECS LIVA Mini Box QC710 Desktop - это сверхкомпактный и сверхэффективный компьютер, созданный для множест…
Обновление tvOS 15.1.1 появится на Apple TV…
Обновление tvOS 15.1.1 появится на Apple TVОбновление программного обеспечения tvOS 15.1.1 стало доступным для Apple TV HD и Apple TV 4K, оно, содер…
Apple iPhone 14 получит стандарт Wi-Fi 6E в 2022 году…
Apple iPhone 14 получит стандарт Wi-Fi 6E в 2022 годуВ последнем отчете известного аналитика Apple Минг-Чи Куо описывается использование Wi-Fi 6E в серии Appl…
Microsoft представляет Windows 11 SE, новый конкурент Chrome…
Microsoft представляет Windows 11 SE, новый конкурент ChromeMicrosoft создала новую версию Windows 11, предназначенную для студентов и школ. Windows 11 SE будет пост…
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor