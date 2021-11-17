Безвентиляторные мини-ПК Shuttle DL20N и DL20N6 с процессорами Intel Jasper Lake

На этой неделе Shuttle представила две новые безвентиляторные системы XPC slim DL20N6 и XPC slim DL20N. Модели DL20N и DL20N6 представляют собой безвентиляторные Barebone из семейства « XPC slim » в двух различных классах производительности. Версия XPC slim DL20N работает с двухъядерным процессором Intel Celeron N4505, а Shuttle DL20N6 оснащен процессором Intel Pentium Silver N6005 с четырьмя ядрами ЦП.

Возможности подключения к новым системам мини-ПК Shuttle включают три различных порта для монитора, COM-порты и USB 3.2 Gen 2 с 10 Гбит. Обе версии также могут запускаться удаленно и при необходимости оснащены модулем 4G. Shuttle поясняет, что в плоском стальном корпусе можно разместить до 16 ГБ ОЗУ, 2,5-дюймовый диск и, при необходимости, твердотельный накопитель NVMe в слоте M.2-2280. Серия Shuttle XPC slim Barebone DL20N6 является преемницей Shuttle DL10J. Эти безвентиляторные базовые компьютеры Slim PC с энергоэффективным 10-нм процессором Intel «Jasper Lake» подходят для построения особо тонких ПК-систем с дисками и операционной системой, а также для конфигураций клиент/сервер для чисто сетевых приложений. Дополнительный аксессуар Shuttle WWN03 позволяет установить модуль LTE для мобильного доступа в Интернет. Интегрированная графика основана на мощном процессоре Intel 11-го поколения. Intel UHD Graphics, поддерживающая аппаратное ускорение для видео 4K. В сочетании с твердотельным накопителем или накопителем M.2 эти Slim-ПК работают практически бесшумно.