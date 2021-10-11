Безвентиляторный ПК-накопитель AWOW NY41S с Intel Celeron J4105, памятью 8 ГБ, 128 ГБ

Накопитель для ПК AWOW NY41S оснащен процессором Intel Celeron J4105 с 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Это карманный компьютер который работает под управлением Windows 10 Pro с поддержкой мониторов в 4K при 60 Гц. Благодаря безвентиляторной конструкции ПК-накопитель не издает шума во время работы и оснащен специальной системой охлаждения, которая помогает ПК оставаться стабильным даже при больших нагрузках.

К AWOW NY41S разработан с несколькими интерфейсами. Двойной дизайн 4K: HDMI 2.0 поддерживает 4K при 60 Гц; Mini DP поддерживает 4K при 60 Гц, а mini DP быстрее, чем HDMI 2.0, 2 USB 3.0 обеспечивают максимальную скорость 5 Гбит / с. Порт Gigabit Ethernet и двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивают беспрерывное высокоскоростное соединение. Также ПК оснащен портом для зарядки USB-C

Комментарии и отзывы AWOW NY41S
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