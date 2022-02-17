Безвентиляторный мини-ПК Shuttle DS20 barebone

Компания Shuttle представила новый безвентиляторных мини-ПК DS20. Он оснащен прочным металлическим корпусом и исключительным возможностям подключения в виде 1 × HDMI 2.0b, 1 × DisplayPort 1.2, 1 × VGA, 2 × Gigabit Ethernet, WLAN-ready, 4G-ready, 4 × USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит), 4 × USB 2.0, 1 × COM. Внутреннее хранилище обеспечивается двумя слотами M.2 в виде одного слота M.2-2280 и одного слота M.2-2230. Системы мини-ПК могут быть оснащены процессорами Intel Core i3-10110U с тактовой частотой до 4,10 ГГц, 2 ядра, 4 потока, 4 МБ кэш-памяти. Поддерживается до 64 ГБ памяти DDR4 и Intel UHD Graphics.

При желании модуль LTE можно установить в отсек 2,5″ с помощью аксессуара WWN03. Благодаря пассивному охлаждению система практически не требует технического обслуживания и может работать без перерыва 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он обладает высокой производительностью, но при этом чрезвычайно энергоэффективен. Серия Shuttle XPC slim Barebone DS20U — идеальная платформа для профессиональных приложений, таких как цифровые вывески, POS, киоски, офисные приложения и мультимедиа.
Комментарии и отзывы Shuttle DS20 barebone
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