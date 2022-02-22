Безвентиляторный мини-ПК Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline

Simply NUC представил новый безвентиляторный мини-ПК Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline. Линейка мини-ПК оснащена встроенными процессорами Intel Core 11-го поколения, графикой Intel Xe и охлаждается безвентиляторной системой охлаждения Chimney Rock Porcoolpine. Она была разработана, чтобы выдержать испытание временем, и поставляется с 7-летней гарантией.

Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline поддерживает до одного дисплея 8K или четырех дисплеев с разрешением 4K и частотой 60 Гц с помощью Chimney Rock Porcoolpine через HDMI, Display Port и два порта USB Type-C. Новые встроенные в процессор блоки декодирования двойного видео позволяют процессорам 11-го поколения обрабатывать до 40 одновременных видеопотоков с разрешением 1080p. AI-Inferencing со встроенными инструкциями векторной нейронной сети повышает производительность глубокого обучения. Porcoolpine позволяет дополнительно расширить ввод-вывод, если требуется больше портов USB, Ethernet или последовательных портов. Кроме того, Porcoolpine протестирован для работы в режиме 24/7, что гарантирует долговечность. Благодаря технологии Intel vPro вы можете опередить угрозы безопасности. Это оборудование предлагает доверенный платформенный модуль (TPM) 2.0, который решает растущую проблему целостности процесса загрузки и обеспечивает лучшую защиту данных.
Комментарии и отзывы Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline
С момента включения двухфакторной аутентификации количество …
С момента включения двухфакторной аутентификации количество Сегодня День безопасного Интернета, и Google опубликовал сообщение в блоге, в котором описаны некоторые ш…
Портативная безвентиляторная установка для майнинга криптова…
Портативная безвентиляторная установка для майнинга криптоваЕсли вы ищете что-то более тихое, чем большинство доступных в настоящее время установок для майнинга крип…
MSI представляет новые игровые настольные компьютеры Intel A…
MSI представляет новые игровые настольные компьютеры Intel AСегодня MSI анонсировала новейшую линейку игровых настольных ПК, оснащенных процессором Intel 12-го покол…
OnLogic IoT Connect Kit позволяет подключиться к облаку мене…
OnLogic IoT Connect Kit позволяет подключиться к облаку менеНа этой неделе OnLogic выпустила свой новый комплект Connect Kit, который поможет вам подключиться к обла…
Сервис Cameos on Google прекращает свое существование…
Сервис Cameos on Google прекращает свое существованиеНекоторое время назад Google запустил новый сервис под названием Cameos on Google. Идея состоит в том, чт…
Авито усиливает защиту профилей пользователей…
Авито усиливает защиту профилей пользователейАвито — самая популярная онлайн платформа объявлений в России и мире усиливает защиту профилей пользов…
Facebook Messenger получила новую функцию…
Facebook Messenger получила новую функциюКомпания Meta представила новую функцию под названием «Разделенные платежи» в Facebook Messenger. Как вид…
MAINGEAR выпускает новые настольные компьютеры NVIDIA GeForc…
MAINGEAR выпускает новые настольные компьютеры NVIDIA GeForcКомпания MAINGEAR — отмеченный наградами системный интегратор специализированных игровых настольных компь…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor