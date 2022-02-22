Безвентиляторный мини-ПК Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline

Simply NUC представил новый безвентиляторный мини-ПК Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline. Линейка мини-ПК оснащена встроенными процессорами Intel Core 11-го поколения, графикой Intel Xe и охлаждается безвентиляторной системой охлаждения Chimney Rock Porcoolpine. Она была разработана, чтобы выдержать испытание временем, и поставляется с 7-летней гарантией.

Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline поддерживает до одного дисплея 8K или четырех дисплеев с разрешением 4K и частотой 60 Гц с помощью Chimney Rock Porcoolpine через HDMI, Display Port и два порта USB Type-C. Новые встроенные в процессор блоки декодирования двойного видео позволяют процессорам 11-го поколения обрабатывать до 40 одновременных видеопотоков с разрешением 1080p. AI-Inferencing со встроенными инструкциями векторной нейронной сети повышает производительность глубокого обучения. Porcoolpine позволяет дополнительно расширить ввод-вывод, если требуется больше портов USB, Ethernet или последовательных портов. Кроме того, Porcoolpine протестирован для работы в режиме 24/7, что гарантирует долговечность. Благодаря технологии Intel vPro вы можете опередить угрозы безопасности. Это оборудование предлагает доверенный платформенный модуль (TPM) 2.0, который решает растущую проблему целостности процесса загрузки и обеспечивает лучшую защиту данных.