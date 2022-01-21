Безвентиляторный мини-ПК ZOTAC ZBOX Tiger Lake

На этой неделе компания ZOTAC объявила о выпуске своего нового безвентиляторного мини-ПК ZBOX в Германии и Франции. Новое дополнение ZOTAC оснащено процессорами Intel Tiger Lake на выбор: i3-1115G4 (CI625 nano), i5-1135G7 (CI645 nano) или i7-1165G7 (CI665 nano) мощностью 28 Вт.

Размер мини-ПК составляет всего 204 x 129 x 68 мм и он доступен в виде базовой системы, не требующей добавления памяти. Мини-ПК ZOTAC ZBOX поддерживает до 64 ГБ памяти благодаря двум слотам SODIMM DDR4-3200/2666, а также твердотельный накопитель M.2 2230/2242 PCIe x4 вместе с 2,5-дюймовым жестким диском SATA 6,0 Гбит/с.

Другие функции включают порт HDMI с частотой до 60 Гц при разрешении 3840 x 2160 пикселей, а также порт DisplayPort 1.4 с поддержкой 60 Гц при разрешении 4096 x 2160 пикселей. Порты на передней панели мини-ПК включают кнопку питания, удобный кард-ридер 3-в-1 с поддержкой карт SD, SDHC и SDXC, один порт USB 3.1 и один порт Thunderbolt 4. На задней панели мини-ПК ZOTAC добавил антенное соединение Wi-Fi для расширения необходимой беспроводной связи, а также один порт USB 2.0, 3 порта USB 3.1 и два соединения Ethernet 10/100/1000.