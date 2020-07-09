Беззеркалка Canon EOS R6 будет стоить 2500 долларов

Помимо топовой беззеркальной камеры EOS R5 компания Canon анонсировала более простую модель EOS R6. Новинка характеризуется 20,1 Мп датчиком изображения, процессором DIGIC X, записью видео в 4K с кадровой частотой 60 к/с, 10-битным представлением, цветовой субдискретизацией 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ, стабилизатором изображения с эффективностью в восемь ступеней экспозиции (при использовании с некоторыми объективами), системой автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками, серийной съемкой до 20 к/с с электронным затвором и 12 к/с с механическим, разъемом USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, двумя слотами SD, модулями W-Fi 802.11n и Bluetooth и корпусом с защитой от атмосферных воздействий. Размеры камеры составляют 138:98:88 мм, а масса – 680 г. Старт продаж намечена на август по цене в 2500 долларов.