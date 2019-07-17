Беззеркальная фотокамера Sony a7R IV получила датчик на 61 Мп

Компания Sony представила беззеркальную фотокамеру со сменной оптикой a7R IV (Alpha 7R IV), которая получила первый в мире полнокадровый датчик изображения разрешением 61 Мп с обратной засветкой. Новинка также характеризуется процессором Bionz X, возможностью делать фото разрешением до 9504:6336 пикселей, записывать видео в 4К при 30 fps, серийной съемкой со скоростью 10 кадров в секунду, 5-осной системой стабилизации изображения, гибридной автофокусировкой с 567 фазовыми точками и 425 контрастными точками, охватывающей 74 % площади кадра, диапазоном светочувствительности ISO 100–32000 с возможностью расширения до ISO 50–102800, 3-дюймовым дисплеем, двумя слотами для карт памяти SD/SDHC/SDXC, модулем NFC, интерфейсами micro-HDMI и USB Type-C. Размеры камеры равны 129:96:78 мм, а масса – 665 граммам. Продажи Sony a7R IV стартуют в сентябре по цене в 3500 долларов.