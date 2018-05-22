Беззеркальная камера Fujifilm X-T100 показалась на пресс-рендере

В сеть утекло официальное рекламное изображение беззеркальной камеры Fujifilm X-T100, официальный анонс которой состоится уже завтра, 23 мая. Судя по фото, новинка будет похожа на модель X-T20. По предварительным данным, камера характеризуется датчиком APS-C разрешением 24,2 Мп, электронным видоискателем OLED диагональю 0,39 дюйма и разрешением 2,36 Мп, 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном разрешением 1,04 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1, поддержкой записи видео 4K, серийной съемки со скоростью 6 к/с (в формате JPEG – 26 к/с), диапазоном светочувствительности ISO 100-12800, расширяемым до ISO 51 200. Габариты камеры составят 121:83:7,4 мм.