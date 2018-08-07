Беззеркальная камера Nikon Z засветилась на фото

В сети появились фотографии полнокадровой беззеркальной камеры Nikon, официальный дебют которой состоится 23 августа. Судя по всему, утечка произошла во время съемки рекламного видеоролика. Напомним, что Nikon Z станет началом новой фотосистемы с меньшим рабочим отрезком, чем у нынешних зеркалок японского производителя. Ожидается, что вместе с камерой будет показан первый объектив с новым креплением Nikon Z. Для обладателей парка оптики под зеркальные камеры Nikon будет предусмотрен переходник, существование которого уже подтвердили в Nikon.