Беззеркальная камера Nikon Z7 II оценена в 260 тысяч рублей

Компания Nikon дала старт приему российских предзаказов на полнокадровую беззеркальную камеру Nikon Z7 II, которая была представлена в прошлом месяце. Итак, новинка без объектива в комплекте оценена в 260 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей дешевле первого поколения на старте продаж. Любопытно, что предшественница в варианте Body уже исчезла с официального сайта Nikon – заказать можно только комплекты с объективом или переходником.

Напомним, что камера оснащается датчиком разрешением 45,7 Мп, процессором EXPEED 6, скоростью серийной съемки 10 к/с (до 77 кадров в 12-разрядном формате RAW со сжатием без потерь), возможностью записи видео в 4K UHD при 60 к/с, записью на внешний рекордер в RAW с 12-битным представлением цвета (функция за дополнительную плату), слотом для карт памяти SD UHS-II и слотом для карт XQD или CFexpress (Type B), улучшенной системой автофокуса, диапазоном ISO 64-25600 (расширенный от 32 до 104 200), системой стабилизации, OLED-видоискателем на 3,69 млн пикселей, откидным 3,2-дюймовым дисплеем на 2,1 млн пикселей и аккумулятором EN-EL15c.