Беззеркальная камера Olympus OM-D E-M1X оценена в $3000

Компания Olympus пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds топовой моделью OM-D E-M1X, которую сам производитель называет «профессиональной». Вероятно, это объясняется наличием встроенной батарейной рукоятки, с которой можно сделать 870 снимков и стабилизатор изображения, который компенсирует 7,5 ступени выдержки.

Также новинка характеризуется датчиком изображения разрешением 20 Мп и размерами 17,4:13 мм, системой автофокусировки со 121 фазовым датчиком крестообразного типа, двумя процессорами изображения TruePic VIII, серийной съемкой со скоростью до 60 к/с (без автофокусировки) и до 18 к/с (с автофокусировкой), системой охлаждения с тепловой трубкой, съемкой с повышенным разрешением (до 80 Мп со штатива и до 50 Мп с рук), записью видео в 4К DCI (4096:2160 пикселей) при 24 к/с и 4К UHD (3840:2160 пикселей) при 30 к/с, электронным видоискателем, 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном, двумя слотами SD, датчиками давления, температуры и движения, портом USB 3.1 Gen1, а также корпусом из магниевого сплава с защитой от пыли и воды. Масса камеры равна 997 г. Старт продаж запланирован на февраль по цене 3000 долларов.