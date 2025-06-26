Insta360 представила крошечный микрофон Mic Air

После успешного закрепления лидирующих позиций в нише экшн-камер с линейкой Ace Pro, компания Insta360 представила свой первый беспроводной микрофон под названием Mic Air, тем самым вступив в конкуренцию с такими гигантами, как DJI, Shure и Rode. Новинка сопоставима по размеру с Apple AirTag, и при этом является одним из самых компактных и лёгких микрофонов на рынке — вес составляет всего 7,9 грамма, хотя при этом заявлено до 10 часов автономной работы. По массе Mic Air легче, чем DJI Mic Mini (10 граммов), Shure MoveMic (8,2 грамма) и Rode Wireless GO II (30 граммов). Устройство можно закрепить на одежде при помощи клипсы, магнитной основы или подвесного ремешка. Для одиночных съёмок микрофон оснащён механическими кнопками, с помощью которых можно включить шумоподавление, начать/остановить видеозапись или быстро отключить звук.

По заявлениям Insta360, время работы составляет до 10 часов при использовании приёмника, а дальность действия — до 300 метров, но только при идеальных условиях (открытое пространство без помех и выключенное шумоподавление). Mic Air также может подключаться напрямую по Bluetooth к камерам Insta360, включая Ace Pro 2 и X5 с поддержкой 8K. Однако в таком случае время автономной работы сокращается до 7,5 часов, а рабочая дистанция — от 30 до 50 метров. Несмотря на наличие Bluetooth, для работы с смартфонами потребуется USB-C-приёмник. Это означает, что владельцам iPhone с разъёмом Lightning может потребоваться дополнительный переходник, что не всегда удобно.