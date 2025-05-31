Представлен объектив 7Artisans AF 24mm F/1.8

Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью AF 24mm F/1.8, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется оптической схемой из 14 линз в 11 группах с 2 асферическими линзами, 2 элементами HR и 3 линзами ED, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F16, углом обзора 83°, автоматической фокусировкой с шаговым приводом, минимальным расстоянием для фокусировки 32 см, металлическим корпусом, резьбой для светофильтра 62 мм, плавным кольцом диафрагмы, настраиваемой функциональной кнопкой, разъемом USB-C, размерами 72:92 мм и массой 424 грамма. Цена объектива составляет 330 долларов.