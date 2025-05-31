Полнокадровую камеру Sony FX2 оценили в $2700

Компания Sony пополнила ассортимент компактных камер моделью Sony FX2, которая основана на Sony A7 IV и относится к линейке видеокамер Cinema line. Новинка характеризуется 33-Мп полнокадровой матрицей с обратной засветкой, возможностью записи видео в 4K/30 к/с по всему сенсору, записью 4K/60 к/с только с кропом APS-C, системой автофокусировки с распознаванием объектов на базе ИИ, механическим затвором и возможностью делать фотографии во время съемки видео, серийной съёмкой до 10 к/с, поддержкой 10-битного HEIF, наклонным видоискателем разрешением 3,68 Мп, двумя слотами для карт SD (один с поддержкой CFexpress Type A), несколькими «штативными» гнёздами, увеличенной рукояткой, поддержкой кодеков All-I и HEVC, полноценной поддержкой Catalyst software для частичной компенсации роллинг-шаттера, записью в S-Cinetone, загрузкой собственных LUT и обновлённой системой охлаждения, позволяющей вести запись видео до 13 часов в 4K/60 к/с. Камера появится в продаже в августе по цене в 2700 долларов.