Полнокадровую камеру Sony FX2 оценили в $2700

Компания Sony пополнила ассортимент компактных камер моделью Sony FX2, которая основана на Sony A7 IV и относится к линейке видеокамер Cinema line. Новинка характеризуется 33-Мп полнокадровой матрицей с обратной засветкой, возможностью записи видео в 4K/30 к/с по всему сенсору, записью 4K/60 к/с только с кропом APS-C, системой автофокусировки с распознаванием объектов на базе ИИ, механическим затвором и возможностью делать фотографии во время съемки видео, серийной съёмкой до 10 к/с, поддержкой 10-битного HEIF, наклонным видоискателем разрешением 3,68 Мп, двумя слотами для карт SD (один с поддержкой CFexpress Type A), несколькими «штативными» гнёздами, увеличенной рукояткой, поддержкой кодеков All-I и HEVC, полноценной поддержкой Catalyst software для частичной компенсации роллинг-шаттера, записью в S-Cinetone, загрузкой собственных LUT и обновлённой системой охлаждения, позволяющей вести запись видео до 13 часов в 4K/60 к/с. Камера появится в продаже в августе по цене в 2700 долларов.

Объектив Viltrox AF 35mm F/1.2 LAB оценили в $1000…
Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 35mm F/1.2 LAB, которая предназначена для по…
Камеру Canon PowerShot V1 показали на живых фото…
Компактная фотокамера Canon PowerShot V1 была представлена несколько дней назад, а сегодня в рамках на вы…
Nikon представила камеру Z5 II…
Спустя пять лет после выхода полнокадровой камеры Nikon Z5, компания Nikon представила её преемника — мод…
Объектив Panasonic Lumix S 24-60mm F/2.8 оценили в $900 …
Компания Panasonic пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов моделью Lumix S 24-60mm F/2.8, кото…
Объектив Viltrox AF 25mm F/1.7 Air оценили в 175 долларов…
Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 25mm F/1.7 Air, которая предназначена для ка…
Дрон DJI Mavic 4 Pro получит 100-Мп камеру…
Компания DJI опубликовала тизер, раскрывающий некоторые подробности о грядущем дроне Mavic 4 Pro. Судя по…
Фотокамеру Panasonic Lumix S1 II оценили в 2900 долларов…
Компания Panasonic объявила о выпуске полнокадровой беззеркальной камеры Lumix S1 II, которая основана на…
Nikon повышает цены на свою продукцию…
После длительного молчания по поводу того, как тарифы, введённые США на китайские товары, могут сказаться…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor