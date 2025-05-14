Камеру Leica M11-P Safari оценили в 10495 долларов

Немецкая компания Leica объявила о выпуске фотоаппарата M11-P Safari, который может похвастаться кожаным корпусом в оливково-зеленом цвете, верхней частью из цельного куска латуни и серебристыми элементами управления. Новинка характеризуется 60-Мп матрицей BSI CMOS, поддержкой 14-битной съемки в DNG, диапазоном светочувствительности ISO от 50 до 50000, процессором Maestro II, 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти SD формата UHS-II, 2,95-дюймовым сенсорным дисплеем, серийной съемкой до 4,5 к/c, электронным затвором, дальномером со световым полем и фирменной технологией метаданных Content Credentials. Цена фотоаппарата на дебютном американском рынке составляет 10495 долларов.