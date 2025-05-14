DJI представила новый дрон Mavic 4 Pro

Компания DJI официально представила новый дрон Mavic 4 Pro, который получил серьёзные улучшения практически по всем параметрам по сравнению со своим предшественником. А его главная фишка — уникальный карданный подвес Infinity Gimbal с вращением на 360°. Этот стабилизатор способен вращаться вокруг своей оси для различных сценариев съёмки, а также поднимать камеру вверх на 70 градусов, открывая новые ракурсы для эффектных кадров. На подвесе размещены три камеры — широкоугольная, среднефокусная и длиннофокусная. Основная — Hasselblad с разрешением 100 Мп, крупным сенсором формата Four Thirds и объективом 28 мм (против 20 Мп у Mavic 3 Pro). Вторая телекамера — 48 Мп с сенсором 1/1.3” и объективом 70 мм (такая же, как и у Mavic 3 Pro).

Третья камера получила датчик на 50 Мп, сенсор 1/1.5” и объектив 168 мм с диафрагмой f/2.8 — серьёзное обновление по сравнению с 12 модулем Мп на Mavic 3 Pro. Все три камеры откалиброваны для единообразной цветопередачи, что позволит без труда монтировать материалы с разных модулей. Они поддерживают 10-битные профили D-Log, D-Log M и HLG, плюс с любой камеры можно снимать 4K-видео в HDR с частотой до 60 кадров в секунду и динамическим диапазоном не менее 12 ступеней. Кроме того, основная Hasselblad-камера способна снимать видео в 6K при 60 FPS, плюс DJI Mavic 4 Pro оснастили аккумулятором на 95 Втч, который обеспечивает до 51 минуты полёта и максимальную скорость до 90 км/ч. Для сравнения, Mavic 3 Pro мог держаться в воздухе до 43 минут.
Опубликованы примеры снимков на Fujifilm GFX100RF…
В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на новенькую среднеформатную камеру Fujifilm GFX100…
Sigma представила фотоаппарат BF…
Сегодня компания Sigma официально представила новую компактную полнокадровую камеру BF с разрешением 24,6…
Nikon представила камеру Z5 II…
Спустя пять лет после выхода полнокадровой камеры Nikon Z5, компания Nikon представила её преемника — мод…
Объектив Sony FE 16mm F/1.8 G оценен в 800 долларов …
Компания Sony представила компактный светосильный широкоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных…
Объектив Viltrox AF 25mm F/1.7 Air оценили в 175 долларов…
Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 25mm F/1.7 Air, которая предназначена для ка…
Фотокамеру Nikon Z5 II представят 2 апреля…
Сетевые источники сообщают, что полнокадровая беззеркальная камера Nikon Z5 II будет представлена уже 2 а…
Камеру Polaroid Now Gen3 оценили в 120 долларов …
Компания Polaroid представила камеры мгновенной печати Now Generation 3 и Now+ Generation 3, которые отли…
Представлен объектив Samyang AF 14-24mm F/2.8…
Компания Samyang в партнерстве с Schneider Kreuznach (производит объективы для среднеформатных камер Hass…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor