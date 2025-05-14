DJI представила новый дрон Mavic 4 Pro

Компания DJI официально представила новый дрон Mavic 4 Pro, который получил серьёзные улучшения практически по всем параметрам по сравнению со своим предшественником. А его главная фишка — уникальный карданный подвес Infinity Gimbal с вращением на 360°. Этот стабилизатор способен вращаться вокруг своей оси для различных сценариев съёмки, а также поднимать камеру вверх на 70 градусов, открывая новые ракурсы для эффектных кадров. На подвесе размещены три камеры — широкоугольная, среднефокусная и длиннофокусная. Основная — Hasselblad с разрешением 100 Мп, крупным сенсором формата Four Thirds и объективом 28 мм (против 20 Мп у Mavic 3 Pro). Вторая телекамера — 48 Мп с сенсором 1/1.3” и объективом 70 мм (такая же, как и у Mavic 3 Pro).

Третья камера получила датчик на 50 Мп, сенсор 1/1.5” и объектив 168 мм с диафрагмой f/2.8 — серьёзное обновление по сравнению с 12 модулем Мп на Mavic 3 Pro. Все три камеры откалиброваны для единообразной цветопередачи, что позволит без труда монтировать материалы с разных модулей. Они поддерживают 10-битные профили D-Log, D-Log M и HLG, плюс с любой камеры можно снимать 4K-видео в HDR с частотой до 60 кадров в секунду и динамическим диапазоном не менее 12 ступеней. Кроме того, основная Hasselblad-камера способна снимать видео в 6K при 60 FPS, плюс DJI Mavic 4 Pro оснастили аккумулятором на 95 Втч, который обеспечивает до 51 минуты полёта и максимальную скорость до 90 км/ч. Для сравнения, Mavic 3 Pro мог держаться в воздухе до 43 минут.