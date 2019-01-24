Беззеркальная камера Olympus OM-D E-M1X

Olympus представила OM-D E-M1X, беззеркальную камеру профессионального уровня с очень высокой скоростью съемки и совершенно новый стабилизатор изображения, который поможет как видеооператорам, так и фотографам.

Он оснащен 20,4-мегапиксельным сенсором и скоростью съемки 18 кадров / с (с AF и AE). Отличительной особенностью OM-D EM-1X является новый 5-осевой гироскоп с самой высокой в ​​мире стабилизацией изображения, предлагающий до 7,5 ступеней компенсации скорости затвора. В сочетании с новой электронной системой стабилизации, она также обеспечивает более плавный захват видео без необходимости стабилизации.

В качестве еще одного намека профессионалам, OM-D E-M1X защищен от атмосферных воздействий благодаря внутренним брызгозащищенным характеристикам. Он защищен от пыли, брызг и замерзания до -10 градусов даже при подключенных разъемах кабеля, микрофона и наушников. Продажи начнутся в конце февраля 2019 года, а стоимость будет составлять 3000 долларов.