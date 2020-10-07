Беззеркальная камера Zeiss ZX1 на операционной системе Android

Zeiss ZX1 это высококачественная камера, работающая под управлением операционной системы Android.

В камере используется фиксированный объектив 35mm Distagon f/2.0. Zeiss ZX1 оснащен 37,4-мегапиксельным полнокадровым сенсором. Для удобства есть 4,3 дюймовый дисплей с разрешением 720p, который позволяет отредактировать фотографии благодаря встроенному ПО Adobe Photoshop Lightroom CC. Камера оснащена встроенным твердотельным накопителем на 512 Гб.

Камера Zeiss ZX1 позволяет передавать фотографии через Wi-Fi и Bluetooth, а также через разъем USB Type-C.

Беззеркальная камера Zeiss ZX1 скоро поступит в продажу.

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