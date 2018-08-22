Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 показали на рендерах

Уже завтра, 23 августа, компания Nikon официально представит свою новую фотосистему, в которую войдут две беззеркальные камеры Nikon Z7 и Z6. Впрочем, оценить дизайн новинок можно сейчас благодаря утекшим в сеть официальным рендерам. Также источники опубликовали изображения объективов и переходника, который позволит использовать на новых камерах оптику с креплением Nikon F. Судя по всему, на выходе нас ждет три объектива: зум 24-70 мм с максимальной диафрагмой F/4, а также две фикса на 35 мм и 50 мм с диафрагмой F/1.8. Не самая выдающаяся светосила позволяет надеяться на не самый высокий ценник. Ждем завтрашнего анонса.