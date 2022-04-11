Биохакер внедрил чип для бесконтактных платежей под кожу

Биохакер Патрик Паумен недавно внедрил новый микрочиповый имплантат под кожу, позволяющий ему оплачивать товары без необходимости использования смартфона или кошелька.

Патрик Паумен описывает себя как «биохакера» — человека, который внедряет в свое тело различные технологии, в попытке улучшить свою работу. Всего у него 32 имплантата, включая чипы для открывания дверей и встроенные магниты. "Технологии продолжают развиваться, поэтому я продолжаю собирать больше" — говорит Патрик. "Мои имплантаты увеличивают мое тело. Я бы не хотел жить без них. Всегда найдутся люди, которые не захотят модифицировать свое тело. Мы должны уважать это — и они должны уважать нас как биохакеров". Теперь мужчине не нужно использовать банковскую карту или мобильный телефон для оплаты. Вместо этого он просто подносит левую руку к считывателю бесконтактных карт, и платеж проходит. "Реакция, которую я получаю от кассиров, бесценна!" — говорит Патрик.
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