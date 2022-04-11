Биохакер внедрил чип для бесконтактных платежей под кожу

Патрик Паумен описывает себя как «биохакера» — человека, который внедряет в свое тело различные технологии, в попытке улучшить свою работу. Всего у него 32 имплантата, включая чипы для открывания дверей и встроенные магниты. "Технологии продолжают развиваться, поэтому я продолжаю собирать больше" — говорит Патрик. "Мои имплантаты увеличивают мое тело. Я бы не хотел жить без них. Всегда найдутся люди, которые не захотят модифицировать свое тело. Мы должны уважать это — и они должны уважать нас как биохакеров". Теперь мужчине не нужно использовать банковскую карту или мобильный телефон для оплаты. Вместо этого он просто подносит левую руку к считывателю бесконтактных карт, и платеж проходит. "Реакция, которую я получаю от кассиров, бесценна!" — говорит Патрик.