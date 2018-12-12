Биометрический сканер лица Fast Lane для проката автомобилей вместо документов.

Сегодня компания Hertz объявила об объединении со стартапом безопасности Clear, чтобы представить Fast Lane, биометрическую проверку для проката автомобилей.

Система, которая по словам компаний, является первой в своем роде для проката автомобилей, в настоящее время работает в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и будет расширена до более чем 40 городов в течение 2019 года. Чтобы попасть на Hertz Fast Lane, вам понадобится аккаунт Hertz Gold Plus Rewards. Участники Hertz также могут получить скидку на обслуживание в аэропорту Clear, которая обычно стоит 179 долларов. После того, как вы пройдете процесс регистрации, вы сможете пользоваться функцией Hertz, выбрав автомобиль для проката, опустив окно и показав свое лицо биометрическому сканеру, установленному на выходе. Камера опознает ваше лицо и поднимает ворота, чтобы вы могли отправиться в путь. Этот процесс должен занять около 30 секунд.