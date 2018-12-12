Биометрический сканер лица Fast Lane для проката автомобилей вместо документов.

2018-12-12, Автор - Ganibal; Продукт - Fast Lane; [92]
Сегодня компания Hertz объявила об объединении со стартапом безопасности Clear, чтобы представить Fast Lane, биометрическую проверку для проката автомобилей.

Система, которая по словам компаний, является первой в своем роде для проката автомобилей, в настоящее время работает в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и будет расширена до более чем 40 городов в течение 2019 года. Чтобы попасть на Hertz Fast Lane, вам понадобится аккаунт Hertz Gold Plus Rewards. Участники Hertz также могут получить скидку на обслуживание в аэропорту Clear, которая обычно стоит 179 долларов. После того, как вы пройдете процесс регистрации, вы сможете пользоваться функцией Hertz, выбрав автомобиль для проката, опустив окно и показав свое лицо биометрическому сканеру, установленному на выходе. Камера опознает ваше лицо и поднимает ворота, чтобы вы могли отправиться в путь. Этот процесс должен занять около 30 секунд.

Комментарии:
Новые ноутбуки компании LG...
Новые ноутбуки компании LGНа выставке CES 2019 компания LG представила две модели ноутбуков линейки Gram. ...
Подборка лучших источников бесперебойног...
Подборка лучших источников бесперебойногДля сохранения важных данных и целостности своего компьютера, опытные люди пользуются источником беспереб...
Патент от компании Lyft...
Патент от компании LyftКомпания Lyft получила патент на взаимодействие автомобилей с людьми. ...
Лучший FullHD телевизор в 2018 году. LG ...
Лучший FullHD телевизор в 2018 году. LG Современные технологии развиваются крайне быстро — только вчера, вроде бы, мы встречали 4К громкими возгл...
Компания OnePlus побила свой рекорд прод...
Компания OnePlus побила свой рекорд продПартнерство с T-Mobile, очень сильно помогло OnePlus перевезти в США гораздо больше устройств 6T, чем его...
Обновление приложения Moto Camera...
Обновление приложения Moto CameraMotorola обновила приложение Moto Camera, добавив некоторые из новейших функций, представленных в последн...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. От...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. ОтВ последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что виде...
Переиздание кроссовок Puma RS-Computer...
Переиздание кроссовок Puma RS-ComputerКомпания Puma возрождает умную обувь 1986 года для современного мира. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкойОбзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой
Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфонОбзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон
Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкойОбзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой
Обзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBERОбзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBER
Обзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Предварительный обзор X2 Spartan 716. От...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. ОтВ последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что виде...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можем...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можемВ последнее время огромной популярностью пользуются казуальные игры с быстрыми раундами — геймеры не хотя...
Оплата проезда с помощью банковских карт...
Оплата проезда с помощью банковских карт11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации сист...
Предварительный обзор Rapoo VH300. Мягко...
Предварительный обзор Rapoo VH300. МягкоИгровая гарнитура давно перестала быть чем-то обычным и стандартным. Многие геймеры покупают дороге устро...
Обзор Duels. Странный файтинг...
Обзор Duels. Странный файтингПри создании большинства современных мобильных игр разработчики думают в первую очередь о том, как правил...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor