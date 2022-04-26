Biostar представила готовую систему для майнинга iMiner 660MX8D2

Компания Biostar представила готовую установку iMiner 660MX8D2 для добычи криптовалюты. iMiner 660MX8D2 разработан специально для майнинга, обеспечивает максимальную производительность на стабильной платформе.

Готовая система основана на материнской платы BIOSTAR TB360-BTC D+ и оснащены 8 видеокартами AMD серии RX6600, обеспечивающими хешрейт ETH со скоростью 248 МГц/с(ОС Windows). Благодаря возможности майнинга всех основных криптовалют, таких как ETH, ETC, RVN, ERG и других. iMiner 660MX8D2 оснащен оборудованием блокчейн-класса с превосходным качеством и возможностями BIOSTAR. Кроме того, iMiner 660MX8D2 поставляется с процессором Intel G4900, 8 ГБ памяти So-Dimm DDR4 с тактовой частотой 2666 и твердотельным накопителем на 120 ГБ. Система совместима для работы с ОС Windows 10, HiveOS или Linux.