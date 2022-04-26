Biostar представила готовую систему для майнинга iMiner 660MX8D2

Готовая система основана на материнской платы BIOSTAR TB360-BTC D+ и оснащены 8 видеокартами AMD серии RX6600, обеспечивающими хешрейт ETH со скоростью 248 МГц/с(ОС Windows). Благодаря возможности майнинга всех основных криптовалют, таких как ETH, ETC, RVN, ERG и других. iMiner 660MX8D2 оснащен оборудованием блокчейн-класса с превосходным качеством и возможностями BIOSTAR. Кроме того, iMiner 660MX8D2 поставляется с процессором Intel G4900, 8 ГБ памяти So-Dimm DDR4 с тактовой частотой 2666 и твердотельным накопителем на 120 ГБ. Система совместима для работы с ОС Windows 10, HiveOS или Linux.