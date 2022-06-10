Biostar выпускает мини-ПК MP-J4125 на базе Intel Celeron

Компания Biostar объявила о выпуске рабочей станции Pro Series MP-J4125 в компактном форм-факторе. Новая система MP-J4125 оснащена процессором Intel Celeron J4125 и материнской платой Biostar J4125NHU. На плату установлено 8 ГБ оперативной памяти с тактовой частотой 2400 МГц. Мини-ПК имеет HDMI порт с поддержкой разрешения 4K. Также есть поддержка интерфейса SATA III (6 Гбит/с) и M.2 (M Key).

Biostar Pro Series MP-J4125 занимает мало места на рабочем столе, позволяет модернизовать систему и обеспечивает оптимальную производительность. Стоимость готовой системы MP-J4125 производитель не сообщает.