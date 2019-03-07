Быстрая зарядка Supercharging для автомобилей Tesla

Компания Tesla представила третью версию мощных зарядных устройств Supercharging, которые она установила, чтобы пополнять аккумуляторы во время поездок по стране.

Результат состоит в том, что в конечном итоге сократит время зарядки в среднем на 50 процентов. Пиковая мощность достигает 250 кВт на машину благодаря новой конструкции кабеля с жидкостным охлаждением, и новым станциям не нужно распределять энергию между несколькими автомобилями - вы всегда получите самую быструю доступную скорость. Tesla утверждает, что V3 Supercharging позволяет автомобилям заряжаться быстрее, чем любой другой электромобиль, представленный сегодня на рынке. То есть, по крайней мере, до тех пор, пока на рынке не появятся автомобили, поддерживающие зарядку 350 кВт, такие как Porsche Taycan и Audi E-Tron.