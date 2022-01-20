Биткойн ASIC Intel «Bonanza Mine» обеспечивает первого крупного клиента

Intel готовится представить первую специализированную интегральную схему (ASIC) компании, предназначенную для майнинга криптовалюты. Чтобы быть более конкретным, Intel планирует продемонстрировать свой ASIC «Bonanza Mine» на конференции ISSCC 2022 года, представив чип «сверхнизковольтным энергоэффективным ASIC для майнинга биткойнов». Нам еще предстоит увидеть, как он конкурирует с другими промышленными ASIC, такими как от Bitmain. Однако похоже, что начинающая компания GRIID, стоимость которой оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов, считает, что ASIC Bonanza Mine является правильным выбором и заключила окончательное соглашение о поставках с Intel.

Согласно заявке S-4, GRIID заключила окончательный контракт на поставку с Intel на поставку ASIC, которые, как ожидается, будут стимулировать рост будущих объемов производства Intel.