Бывший программист Rockstar упомянул о работе над ПК‑версией Red Dead Redemption 2

Бывший программист Rockstar Toronto Нан Ма написал в резюме, что занимался разработкой версии Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Пользователи reddit предположили, что Ма допустил ошибку, однако в перечне других проектов, над которыми он работал, программист все платформы указывал подробно. Позже Ма удалил запись в резюме, но западные игровые СМИ успели ее зафиксировать.

Ма проработал в Rockstar с 2010 по 2016 год, а сиквел RDR вышел в конце 2018-го. Сейчас игра доступна только на PlayStation 4 и Xbox One, однако после ее релиза на консолях в сети появились слухи о версии для ПК. Летом 2018 года упоминание о ней нашли в резюме программиста Rockstar Leeds, который тоже удалил запись вскоре после публикации. Еще один намек на ПК-версию RDR2 нашли в строчках кода мобильного приложения для игры, но они могли остаться после GTA V.