Бизнес на шиномонтаже как пример успеха рыночной экономики

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью обращения в шиномонтаж. Это может быть либо сезонная перекидка резины, либо замена отслужившей свой срок резины, либо ремонт диска, резины после неудачного заезда на бордюр, либо в яму. Благо современные крупные города с населением от 500 тысяч человек не испытывают каких-либо проблем с шиномонтажем - практически на каждом более-менее крупном месте есть точка, где будут готовы помощь с вашими колесами и более того, уже работает выездной шиномонтаж в москве. Именно в этом заключается заслуга рыночной экономики.

Тот кто хоть раз был в Москве или проживает в столице страны знает, что там заняться вашим колесом в одном месте готовы за пять тысяч рублей, в другом месте за десять, а в третьем всего за тысячу. Связано это с тем, что население столицы на автомобилях зачастую не бедствует, поэтому готовы не только платить 380 рублей в час за парковку на улице, но и переобудить резину за сопоставимую стоимость. Но похоже, данная инициатива вскоре будет перехвачена услугой ВЫЕЗДНОГО ШИНОМОНТАЖА. На сайте http://03koleso.ru/ имеется прайс-лист на услуги, который мы разместили ниже.

Как видите, стоимость перекидки резины достаточно демократична для столицы. При этом все делается прямо у вашего автомобиля по месту вызова. Все оборудование для шиномонтажа находится в специализированном автомобиле. Весь процесс шиномонтажа, балансировки колеса вы можете увидеть на видео ролике ниже.

У подобного мобильного комплекса шиномонтажа нет конкурентов в таких крупных и дорогих городах как Москва. Открыть свою точку шиномонтажа в пределах МКАД практически невозможно из-за высокой стоимости аренды, а вот организовать приезд шиномонтажа непосредственно к заказчику не создаст каких-либо трудностей.

Как насчет конкурентов в регионах? Стоимость открытия мобильного шиномонтажа в разы выше, чем обычного, поэтому конкуренция в данном сегменте в регионах пока несущественна. В скором времени нас ждет сезон перехода с зимней на летнюю резину. Рекомендуем заранее проверить состояние летних колес и дисков. Выбор удобного сервиса по шиномонтажу еще один из этапов, который станет залогом беспроблемного перехода на летние колеса. А в какое время вы сами перекидываете колеса и на какие параметры обращаете внимание? Готов сани летом, а летние колеса для любимого автомобиля зимой!