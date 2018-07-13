Blackmagic Design объявляет о выпуске Blackmagic eGPU

Blackmagic Design объявила о выпуске Blackmagic eGPU. Blackmagic eGPU — мощный ускоритель обработки графических данных для использования с трехмерными играми, системами виртуальной реальности и такими профессиональными приложениями, как DaVinci Resolve. Он оснащен встроенной видеокартой Radeon Pro 580, подключается к компьютеру через основной порт Thunderbolt 3 и служит для вывода HDMI-сигнала и подачи питания мощностью 85 Вт. Кроме того, процессор имеет дополнительный разъем Thunderbolt 3 и четыре интерфейса USB 3.1. Все элементы собраны в едином корпусе для оптимизации производительности и снижения уровня шума, а ускорение вычислительных процессов позволяет добиться еще более реалистичного VR- и 3D-изображения, что обеспечивает применение самых последних технологий воспроизведения графики на экране обычного ноутбука!

Ускорение любого процесса от монтажа видео, вывода VR‑изображения и 3D‑игр

Blackmagic eGPU является универсальным устройством, способным улучшить как графическую обработку, так и выполнение иных вычислительных операций. Процессор идеально подходит для решения таких творческих задач, как монтаж, грейдинг и создание визуальных эффектов с помощью системы DaVinci Resolve. Blackmagic eGPU значительно увеличивает производительность, что позволяет получить максимально четкое изображение в играх и системах виртуальной реальности. Исключительное качество достигается за счет поддержки видео с высоким разрешением и большой кадровой частотой, а также благодаря отличной передаче света и деталей текстуры!

Стильная алюминиевая конструкция

Продуманный дизайн Blackmagic eGPU является не просто стильным, но и невероятно функциональным. Изготовленный из анодированного листового алюминия корпус имеет специальную решетку для доступа воздуха, обеспечения эффективной теплоотдачи и качественного охлаждения, что позволяет вентилятору работать с переменной скоростью и шумом не превышающим 18 дБ. Имеющийся в нижней части светодиод указывает пользователю на подачу питания и готовность процессора к работе.

Исключительная производительность при обработке графики

Blackmagic eGPU имеет графическую видеокарту Radeon Pro 580, что позволяет получать исключительную по качеству графику и решать автоматизированные задачи высокого уровня. Процессор снабжен оперативной памятью GDDR5 на 8 ГБ с пропускной способностью на 256 бит и 36 вычислительными блоками, которые выполняют до 5,5 терафлопс-операций, а наличие Radeon Pro 580 гарантирует заполнение экрана с невероятной скоростью в 38,4 млрд пикселей в секунду. Кроме того, поддержка технологии Metal от компании Apple обеспечивает практически прямой доступ к графическому ускорителю GPU для максимальной эффективности при использовании компьютерных игр и иных приложений!