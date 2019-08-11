Blackmagic Design представила 6K

2019-08-11, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Blackmagic Design представила 6K; [48]
Используемый в модели аккумулятор остался прежним — всё та же батарея LP-E6. Её ёмкости достаточно для записи 45-минутного видео в максимальном разрешении 6K RAW с предустановленной яркостью дисплея на уровне 50%. По сравнению с предшественником Pocket Cinema Camera 6K стала немного тяжелее: 898 граммов против 721 грамма 4K-версии.Совместимость со всеми объективами Canon, рассчитанными под байонет EF. При этом производитель заявляет поддержку автофокусировки и электронной стабилизации без установки дополнительных адаптеров.Форм-фактор камеры остался таким же, как и у предшественника BMPCC 4K: элементы управления, расположение функциональных клавиш и портов подключения — всё находится на прежних местах. Новинка полностью совместима со всеми аксессуарами, предназначенными для Pocket Cinema Camera 4K.Австралийская компания Blackmagic Design представила новую камеру Pocket Cinema Camera 6K с увеличенным размером матрицы, возможностью записи видео в разрешении 6K и поддержкой объективов Canon с байонетом EF. По сравнению с 4K-версией новинка значительно лучше справляется со съемкой в условиях, близких к переэкспозиции.Стоимость новинки составит 249 долларов.


Комментарии и отзывы Blackmagic Design представила 6K
Обновлённый очиститель воздуха Xiaomi Mi...
Обновлённый очиститель воздуха Xiaomi MiЕсли сравнивать MiJia Air Purifier 3 с предыдущей версией, то новинка теперь способна выводить больший об...
Первое устройство с HarmonyOS — телевизо...
Первое устройство с HarmonyOS — телевизоКомпания Honor представила в Китае свой первый телевизор Honor Vision. Это также первый телевизор материн...
Huawei представила EMUI 10 и его функции...
Huawei представила EMUI 10 и его функцииБета-тестирование EMUI 10 стартует 8 сентября этого года. Первыми опробовать обновлённую прошивку смогут ...
Xiaomi Mi9 5G и его функции...
Xiaomi Mi9 5G и его функцииОдним из ключевых изменений гаджета стала существенно увеличенная ёмкость аккумулятора. С 3300 мАч у ориг...
Пластиковый Samsung Galaxy A50 и его фу...
Пластиковый Samsung Galaxy A50 и его фуПосле удаления задней крышки Зак Нильсон обнаружил весьма необычное для современных смартфонов решение — ...
Первый 64-мегапиксельный смартфон...
Первый 64-мегапиксельный смартфонИнтерфейс камеры отличается от привычного в операционной системе Android, поскольку realme использует соб...
Дисплеи IGZO подтверждены для новых моде...
Дисплеи IGZO подтверждены для новых моде ...
Новый планшет Teclast M30...
Новый планшет Teclast M30В числе прочих характеристик устройства — 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, модуль Wi-Fi, 4G-м...


Обзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HDОбзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HD
Обзор STARWIND SSP6031. Недорогие напольные весы для дома Обзор STARWIND SSP6031. Недорогие напольные весы для дома
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10
Обзор Qumo Excellence. Беспроводная игровая гарнитураОбзор Qumo Excellence. Беспроводная игровая гарнитура
Обзор Cactus CS-3D-UV-PS. Фотополимерная 3D-ручкаОбзор Cactus CS-3D-UV-PS. Фотополимерная 3D-ручка
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor