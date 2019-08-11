Blackmagic Design представила 6K

Используемый в модели аккумулятор остался прежним — всё та же батарея LP-E6. Её ёмкости достаточно для записи 45-минутного видео в максимальном разрешении 6K RAW с предустановленной яркостью дисплея на уровне 50%. По сравнению с предшественником Pocket Cinema Camera 6K стала немного тяжелее: 898 граммов против 721 грамма 4K-версии.Совместимость со всеми объективами Canon, рассчитанными под байонет EF. При этом производитель заявляет поддержку автофокусировки и электронной стабилизации без установки дополнительных адаптеров.Форм-фактор камеры остался таким же, как и у предшественника BMPCC 4K: элементы управления, расположение функциональных клавиш и портов подключения — всё находится на прежних местах. Новинка полностью совместима со всеми аксессуарами, предназначенными для Pocket Cinema Camera 4K.Австралийская компания Blackmagic Design представила новую камеру Pocket Cinema Camera 6K с увеличенным размером матрицы, возможностью записи видео в разрешении 6K и поддержкой объективов Canon с байонетом EF. По сравнению с 4K-версией новинка значительно лучше справляется со съемкой в условиях, близких к переэкспозиции.Стоимость новинки составит 249 долларов.