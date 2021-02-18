Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro оценена в $2500

Компания Blackmagic Design пополнила ассортимент компактных кинокамер моделью Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, которая является улучшенной версией позапрошлогодней Pocket Cinema Camera 6K. Новинка характеризуется датчиком изображения формата Super 35, байонетным креплением для объективов EF, возможностью записи видео в разрешении 4К и 6К, 5-дюймовым наклоняемым сенсорным ЖК-экраном с Full HD и максимальной яркостью 1500 кд/м2, интегрированным ND-фильтром изменяемой плотности (2, 4 и 6 EV), вторым звуковым входом mini-XLR, аккумулятором Sony NP-F570, технологией цветопередачи пятого поколения, внешним видоискателем с четырьмя сменными окулярами и рукояткой Pro Grip с двумя аккумуляторами. Цена камеры составляет 2495 долларов, видоискателя – 495 долларов, батарейной рукоятки – 145 долларов.