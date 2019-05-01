Blizzard Entertainment пропустит выставку Gamescom 2019

Blizzard Entertainment не выступит на игровой выставке Gamescom 2019. Студия заявила, что это связано с оптимизацией работы компании. На мероприятии компания откроет только лавку брендированных товаров

Осенью 2018 года Activision Blizzard начала оптимизировать ресурсы внутри студии. В рамках программы компания отказалась поддерживать киберспортивное направление Heroes of the Storm и сократила более 700 сотрудников, не связанных с разработкой игр.

Gamescom 2019 пройдет 21-24 августа в Кельне. Участие в выставке подтвердили студии Bethesda Softworks, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, а также YouTube Gaming, Facebook и турнирный оператор ESL.