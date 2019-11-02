Игровая компания Blizzard, анонсировала Overwatch 2 на сцене BlizzCon 2019.

В Overwatch 2 появятся сюжетные миссии, а также новый режим Натиск.

Разработчики компании также добавили новые героические миссии, с упором на кооперативные задания сюжета. А еще разработчики сделали акцент на PvE, теперь сражаться можно не только с друг другом а еще и плечом к плечу.

В Overwatch 2 еще появится множество новых героев, такие как Эхо и Соулджорн.

Игроки смогут перенести заработанные награды, свои вещи со склада, из оригинальной Overwatch в Overwatch 2. К тому же обе игры будут существовать параллельно, пополняясь новыми героями, картами и другим контентом.