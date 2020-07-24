Blizzard готовит юбилейное обновление к 10-летию StarCraft II

StarCraft II скоро исполнится 10 лет и в честь десятой годовщины компания Blizzard готовит юбилейное обновление игры с новыми достижениями кампании и улучшенным редактором.

В обновлении будут представлены новые достижения кампании для каждой миссии в базовой игре StarCraft II и трёх её дополнениях.

Ещё с обновлением предлагаются изменения, которые позволят игрокам проще создавать свои собственные пользовательские кампании. Это обновление содержит самый масштабный набор изменений редактора за всю историю игры. Компания Blizzard использует некоторые элементы игрового редактора Warcraft III, что позволяет улучшить и упростить интерфейс в StarCraft II.

Кроме того, в юбилейное обновление внедряет новое переходное лобби, облегчающее перемещение между двумя картами в многопользовательском режиме и новый подраздел под названием «Кампании», в котором отображаются опубликованные карты соответствующего типа.
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