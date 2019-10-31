Blizzard начала бета тестирование Warcraft 3 Reforged

Игровая компания Blizzard объявила о начале бета-тестирования мультиплеера Warcraft 3: Reforged.

в бете версии, игроки получат доступ к двум расам: оркам и людям. К тому же во время теста дадут сыграть только в матчах 1 на 1 и 2 на 2. Blizzard пообещала, что в ближайшие недели в игре появятся ночные эльфы, нежить и больше режимов для сражений.

В ближайшее время ключи к бета-тестированию начнут рассылать владельцам предзаказа Warcraft 3: Reforged.

Warcraft 3: Reforged — улучшенная версия оригинальной Warcraft 3, в которой разработчики подтянули не только графику, но и переозвучили персонажей.