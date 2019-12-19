Blizzard объявила дату выпуска Warcraft 3: Reforged

Warcraft 3: Reforged должна была выйти до конца 2019 года, но запуск перенесли по непонятным причинам. После мероприятия Blizzcon, студия объявила новую дату выпуска Warcraft 3: Reforged это 28 января 2020 года.

Игра будет включать в себя полную кампанию Reign of Chaos, а также расширение Frozen Throne. Помимо всего начального контента, Blizzard также планирует выпустить обновленные пользовательские инструменты контента для оживления сцены моддинга.

Ожидаются некоторые изменения баланса, а именно обновления истории и улучшенную визуализацию. Warcraft 3: Reforged выпускается в двух изданиях: стандартное издание и издание "Spoils of War", которое включает в себя скины героев.