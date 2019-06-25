Blizzard провела показ Diablo 4, и рассказала о сиквеле Overwatch

Blizzard уже рассказала фанатам Diablo, что «несколько проектов по вселенной» находятся разработке, и даже показала трейлер мобильной Diablo Immortal. Номерную четвертую часть серии еще не анонсировали, но сотрудники компании уже посмотрели на раннюю версию игры.

Если верить Le Monde (via PC Games N), то сотрудникам подразделения Blizzard в Париже уже показали Diablo 4. На презентации работникам компании даже рассказали о новой игре по вселенной Overwatch, но без деталей о геймплее или дате релиза.

Возможно, Diablo 4 еще слишком «сырая» для официального анонса, а на презентации сотрудникам показали прототип. До начала активной фазы разработки проекты проходят несколько этапов прототипирования, и сотрудникам могли показать версию, которая станет отправной точкой. К тому же Blizzard начала искать новые руки в команду, вроде концепт-художников и дизайнеров персонажей, которые будут облагораживать игру.