Blizzard создаёт совершенно новую игру про выживание

Blizzard Entertainment делает что-то новое — с сегодня студия сообщила, что работает над совершенно новой игрой на выживание в «совершенно новой вселенной», и ей нужна помощь, чтобы проект добрался до релиза. «Мы отправляемся в путешествие в совершенно новую вселенную, где будет новая игра на выживание для ПК и консолей», — заявили в студии. «Место, полное героев, которых нам еще предстоит встретить, историй, которые еще предстоит рассказать, и приключений, которые еще предстоит пережить. Огромное царство возможностей, ожидающее своего исследования». Обновлённые списки вакансий компании, связанные с новым проектом, охватывают художественные, инженерные и дизайнерские роли, а отдельные списки вакансий раскрывают немного больше о том, что задумала создать компания. Это «новая игра на выживание AAA-уровня», плюс это не побочный продукт существующей игры Blizzard, а «новый IP для ПК / консоли», действие которого происходит в «мире, отличном от любого другого, созданного Blizzard».

Кроме того, время, когда компания заявила о создании нового проекта, делают игру особенно интересной, так это время, которое наступило всего через неделю после того, как Microsoft объявила о своем намерении купить Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Более того, объявление включает в себя два изображения, ни одно из которых (по крайней мере, на мой взгляд) ничего не говорит о том, что студия готовит на самом деле — на одной картинке изображена пара детей в парке, которые натыкаются на портал в странный фэнтезийный мир (с парящим замком), а на втором нарисован персонаж-эльф, одетый в какой-то костюм большой птицы.